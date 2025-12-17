Superenduro-Auftakt in Polen weckt bei zwei Erzgebirgern Lust auf mehr

Die Geländefahrer Florian Görner und Pascal Sadecki widmen sich wieder dem Wettkampfgeschehen unterm Hallendach. Um für das nationale Highlight gerüstet zu sein, starteten sie im Nachbarland.

Zum „Einrollen“ fürs Rennen in Riesa haben Florian Görner und Pascal Sadecki in Polen schon mal wieder ins Superenduro hineingeschnuppert. Im Rahmen der Weltmeisterschaft gehörte in Gliwice die Europacup-Klasse zum Programm, was auch am 3. Januar in der Stadt an der Elbe der Fall sein wird. Bei ihrem Heimrennen in der bereits ausverkauften...