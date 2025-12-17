MENÜ
Florian Görner (links) und Pascal Sadecki schnupperten mal wieder Hallenluft.
Florian Görner (links) und Pascal Sadecki schnupperten mal wieder Hallenluft. Bild: Thorsten Horn
Zschopau
Superenduro-Auftakt in Polen weckt bei zwei Erzgebirgern Lust auf mehr
Von Thorsten Horn
Die Geländefahrer Florian Görner und Pascal Sadecki widmen sich wieder dem Wettkampfgeschehen unterm Hallendach. Um für das nationale Highlight gerüstet zu sein, starteten sie im Nachbarland.

Zum „Einrollen“ fürs Rennen in Riesa haben Florian Görner und Pascal Sadecki in Polen schon mal wieder ins Superenduro hineingeschnuppert. Im Rahmen der Weltmeisterschaft gehörte in Gliwice die Europacup-Klasse zum Programm, was auch am 3. Januar in der Stadt an der Elbe der Fall sein wird. Bei ihrem Heimrennen in der bereits ausverkauften...
Mehr Artikel