Taktik der Auer Ringer in der 2. Bundesliga geht voll auf

Dass zum Ringen auch hin und wieder etwas Taktieren gehört, haben die Veilchen am Wochenende bewiesen. Während die Niederlage in Lichtenfels einkalkuliert war, liefen sie gegen Markneukirchen zur Höchstform auf.

„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey!", skandierten die Fans der Auer Zweitligaringer glückselig. Gerade eben hatten ihre Lieblinge das Duell mit dem sächsischen Ligakonkurrenten aus Markneukirchen mit 17:13 in der proppenvollen Sporthalle des Betrieblichen Schulzentrums für sich entschieden. Auch die Gäste hatten einen großen Fanblock...