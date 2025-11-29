Talente im Erzgebirge lernen von Weltmeistern: Wer sind die Sport-Stars von morgen?

Freie Presse, Erzgebirgssparkasse, Kreissportbund und Landratsamt eröffnen die Talentewahl 2025. Ab sofort sind Vorschläge gefragt. Ein Sieger aus dem Vorjahr erzählt, was diese Ehrung ausmacht.

Einer seiner Finger ist starr in einer Schiene fixiert. Trotzdem steigt Leon Mehlhorn entschlossen auf den Hometrainer. Radeln für die Fitness - das geht immer, sagt der 14-Jährige und schmunzelt. Ein wenig bedrückt wirkt der Veilchenringer dennoch. Viel lieber wäre er in diesem Moment wie all die anderen auf der lila-weißen Matte zugange....