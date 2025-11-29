Talente im Erzgebirge lernen von Weltmeistern: Wer sind die Sport-Stars von morgen?

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Haben den Auer Ringertalenten eine besondere Trainingseinheit beschert: Freistil-Landestrainer Zsombor Gulyás (h. l.), FCE-Chefcoach Björn Schöniger (h. r.), Weltmeister Kota Takahashi (v. l.) und Asian-Champion Kaisei Tanabe.
Haben den Auer Ringertalenten eine besondere Trainingseinheit beschert: Freistil-Landestrainer Zsombor Gulyás (h. l.), FCE-Chefcoach Björn Schöniger (h. r.), Weltmeister Kota Takahashi (v. l.) und Asian-Champion Kaisei Tanabe. Bild: Zocher/Verein
Die Veilchenringer sicherten sich von den Weltstars aus Japan ein Autogramm.
Die Veilchenringer sicherten sich von den Weltstars aus Japan ein Autogramm. Bild: Zocher/Verein
Kota Takahashi (r.) und Kaisei Tanabe führten einige ihrer Techniken und Tricks beim FC Erzgebirge Aue vor.
Kota Takahashi (r.) und Kaisei Tanabe führten einige ihrer Techniken und Tricks beim FC Erzgebirge Aue vor. Bild: Anna Neef
Bei den Jungs setzte sich bei der Talentewahl 2024 Ringer Leon Mehlhorn (l.) vom FCE Aue vor Kombinierer Hannes Meischner durch.
Bei den Jungs setzte sich bei der Talentewahl 2024 Ringer Leon Mehlhorn (l.) vom FCE Aue vor Kombinierer Hannes Meischner durch. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Haben den Auer Ringertalenten eine besondere Trainingseinheit beschert: Freistil-Landestrainer Zsombor Gulyás (h. l.), FCE-Chefcoach Björn Schöniger (h. r.), Weltmeister Kota Takahashi (v. l.) und Asian-Champion Kaisei Tanabe.
Haben den Auer Ringertalenten eine besondere Trainingseinheit beschert: Freistil-Landestrainer Zsombor Gulyás (h. l.), FCE-Chefcoach Björn Schöniger (h. r.), Weltmeister Kota Takahashi (v. l.) und Asian-Champion Kaisei Tanabe. Bild: Zocher/Verein
Die Veilchenringer sicherten sich von den Weltstars aus Japan ein Autogramm.
Die Veilchenringer sicherten sich von den Weltstars aus Japan ein Autogramm. Bild: Zocher/Verein
Kota Takahashi (r.) und Kaisei Tanabe führten einige ihrer Techniken und Tricks beim FC Erzgebirge Aue vor.
Kota Takahashi (r.) und Kaisei Tanabe führten einige ihrer Techniken und Tricks beim FC Erzgebirge Aue vor. Bild: Anna Neef
Bei den Jungs setzte sich bei der Talentewahl 2024 Ringer Leon Mehlhorn (l.) vom FCE Aue vor Kombinierer Hannes Meischner durch.
Bei den Jungs setzte sich bei der Talentewahl 2024 Ringer Leon Mehlhorn (l.) vom FCE Aue vor Kombinierer Hannes Meischner durch. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Aue
Talente im Erzgebirge lernen von Weltmeistern: Wer sind die Sport-Stars von morgen?
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freie Presse, Erzgebirgssparkasse, Kreissportbund und Landratsamt eröffnen die Talentewahl 2025. Ab sofort sind Vorschläge gefragt. Ein Sieger aus dem Vorjahr erzählt, was diese Ehrung ausmacht.

Einer seiner Finger ist starr in einer Schiene fixiert. Trotzdem steigt Leon Mehlhorn entschlossen auf den Hometrainer. Radeln für die Fitness - das geht immer, sagt der 14-Jährige und schmunzelt. Ein wenig bedrückt wirkt der Veilchenringer dennoch. Viel lieber wäre er in diesem Moment wie all die anderen auf der lila-weißen Matte zugange....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
19.10.2025
5 min.
Erzgebirge Aue: Vom Exoten aus Japan bis zum Kapitän mit ehrgeizigem Ziel - die Mischung macht’s
Veilchenringer Connor Sammet (l.) hat gegen Nürnbergs Enes Acarer im 130-Kilogramm-Limit einen 0:3-Rückstand aufgeholt und seinen Kampf gewonnen.
Die Ringer Ryoya Yamashita und Connor Sammet könnten vom Typ her unterschiedlicher nicht sein. Für den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue stehen beide auf der Matte und trugen zum jüngsten Erfolg bei.
Anna Neef
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
16.11.2025
4 min.
Emotionaler Abschied im Erzgebirge: „Mister Zuverlässig“ stellt seine Ringerschuhe auf die Matte
Nico Schmidt (M.) wurde am Sonnabend nach 20 Jahren in Auer Diensten von FCE-Coach Björn Schöniger (l.) und Abteilungsleiter Uwe Günther verabschiedet. 40 Jahre stand der Brandenburger insgesamt auf der Ringermatte.
Mit dem Sieg zum Karriereende ist es zwar nichts geworden. Doch Nico Schmidt (47) bleibt beim FCE Aue unvergessen. Der Klassiker stand sein halbes Ringerleben für den Verein auf der Matte.
Anna Neef
Mehr Artikel