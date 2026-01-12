Talentewahl im Erzgebirge: Kreissportbund ruft zu Nominierungen auf

Die Frist naht. Noch bis 15. Januar können Vereine, Eltern, Freunde und Trainer ihre Favoriten für die Wahl der Sportler 2025 im Erzgebirge vorschlagen. Auf der Liste ist noch viel Platz.

Ein bisschen ratlos ist Fabian Göbel vom Kreissportbund Erzgebirge mit Blick auf die Nominierungsphase für die Talentewahl 2025 im Erzgebirge. Bisher sind erst 17 Mädchen, Jungen und Mannschaften vorgeschlagen worden. Dazu in den beiden Sonderkategorien sechs Trainer und ein junges Ehrenamt. Dabei kann bereits seit Anfang Dezember von jedermann...