Tanne Thalheim: Zum Aufstieg in die Landesliga fehlt nur noch ein Sieg

Gegen Kellerkind Barkas Frankenberg können die Thalheimer Kicker am Sonntag vor heimischer Kulisse alles klarmachen. Für die große Party ist alles vorbereitet.

Noch herrscht Ruhe an der Stadtbadstraße in Thalheim. Das Waldstadion, die Hauptspielstätte des SV Tanne, döst im frühsommerlichen Sonnenschein vor sich hin, ein paar Vögel zwitschern. Alles wie immer an einem ganz normalen Wochentag im Juni.