Tannen kassieren Heimpleite gegen abgezockte Oberlungwitzer

Beim 1:3 am Samstag in der Fußball-Sachsenklasse überboten sich die Thalheimer im Auslassen bester Gelegenheiten. Zudem gab es weitere Hiobsbotschaften.

Eine überraschende Heimpleite haben die Fußballer des SV Tanne Thalheim am Samstagnachmittag kassiert. Gegen Kellerkind Oberlungwitz zogen die Erzgebirger am Samstagnachmittag den Kürzeren – 1:3 hieß es nach 90 Minuten auf dem Kunstrasenplatz an der Stollberger Straße. Zwar fehlten den Gastgebern unter anderem mit Torjäger Ian Schenker,...