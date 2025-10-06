Tannenberger entscheiden Erzgebirgsderby in der Tischtennis-Landesliga gegen Schwarzenberg für sich

Annaberg
Nachdem sich beide Teams zuletzt zweimal Remis getrennt hatten, behielten diesmal die Handwerker die Oberhand. Entscheidend war dabei ihr bärenstärker Auftakt in die Partie.
Im dritten Anlauf hat es Erzgebirgsduell zwischen dem 1. TTV Schwarzenberg und dem TTSV Handwerk Tannenberg einen Sieger gegeben. Nachdem beide Partien in der vergangenen Saison 8:8 endeten, behielten die Gäste diesmal die Oberhand. Sie triumphierten am Samstagabend mit 10:5 in der Schwarzenberger Ritter-Georg-Sporthalle.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.