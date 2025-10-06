Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Miroslav Cerveny (l.) und Ales Vetysek sorgten mit dem Sieg gegen das Schwarzenberger Spitzendoppel Jan Polansky und Lennart Bergauer für einen Paukenschlag. Bild: Thomas Lesch
Miroslav Cerveny (l.) und Ales Vetysek sorgten mit dem Sieg gegen das Schwarzenberger Spitzendoppel Jan Polansky und Lennart Bergauer für einen Paukenschlag.
Annaberg
Tannenberger entscheiden Erzgebirgsderby in der Tischtennis-Landesliga gegen Schwarzenberg für sich
Von Thomas Lesch
Nachdem sich beide Teams zuletzt zweimal Remis getrennt hatten, behielten diesmal die Handwerker die Oberhand. Entscheidend war dabei ihr bärenstärker Auftakt in die Partie.

Im dritten Anlauf hat es Erzgebirgsduell zwischen dem 1. TTV Schwarzenberg und dem TTSV Handwerk Tannenberg einen Sieger gegeben. Nachdem beide Partien in der vergangenen Saison 8:8 endeten, behielten die Gäste diesmal die Oberhand. Sie triumphierten am Samstagabend mit 10:5 in der Schwarzenberger Ritter-Georg-Sporthalle.
Mehr Artikel