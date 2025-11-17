Tannenberger Tischtennis-Teams zahlen Lehrgeld

Sowohl die Frauen als auch die Männer des TTSV Handwerk mussten am Wochenende eine Niederlage quittieren. Während die Herren noch im Soll sind, läuten bei den Frauen langsam die Alarmglocken.

Satz mit X: Für die beiden Tischtennis-Teams des TTSV Handwerk Tannenberg gab es am Wochenende nichts zu holen. Während die Frauen in der Landesliga erwartungsgemäß Spitzenreiter Großpösna II unterlagen, hatten die Sachsenliga-Männer in Burgstädt das Nachsehen.