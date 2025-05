Tannenberger Tischtennisspieler vor der Relegation: „Wir wollen jetzt durchziehen“

Am Sonntag können die Handwerker ihre starke Saison krönen. In Chemnitz geht es in einem Dreierturnier um den Aufstieg in die Sachsenliga. Auch der TSV Schlettau ist im Relegationsfieber.

Voller Erwartung, mit ganz viel Selbstvertrauen und mit voller Kapelle reisen die Tischtennismänner vom Landesligisten TTSV Handwerk Tannenberg am kommenden Sonntag nach Chemnitz, um ihrer starken Saison vielleicht noch die Krone aufzusetzen. In der Turnhalle in der Alfred-Neubert-Straße bestreitet das Team um Kapitän Bernd März die... Voller Erwartung, mit ganz viel Selbstvertrauen und mit voller Kapelle reisen die Tischtennismänner vom Landesligisten TTSV Handwerk Tannenberg am kommenden Sonntag nach Chemnitz, um ihrer starken Saison vielleicht noch die Krone aufzusetzen. In der Turnhalle in der Alfred-Neubert-Straße bestreitet das Team um Kapitän Bernd März die...