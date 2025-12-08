Tannenberger Tischtennisspielerinnen verpassen positiven Jahresabschluss

Annaberg
Auch gegen den Aufsteiger Hohndorf II musste die SG Tannenberg/Crottendorf in der Landesliga eine Niederlage quittieren. Die Schlettauer Männer gehen indes mit der roten Laterne in die Winterpause.
Das Erfolgserlebnis zum Jahresabschluss ist den Tannenberger Tischtennisspielerinnen verwehrt geblieben. An den heimischen Platten unterlagen die Erzgebirgerinnen dem Landesliga-Neuling Hohndorf II in einer engen Partie mit 5:9 und verabschieden sich mit einer Niederlage in die kurze Winterpause.
