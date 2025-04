Tennnis-Verbandsliga: Aufsteiger Zschopau steuert auf Endspiel zu

Weil es beim 1. TC Pirna die erwartete Niederlage setzte, stehen die Oldies der Motorradstadt weiter unter Druck. Hoffnung weckt aber ein Neuzugang.

Vom Wetter her hätte man auf den Tennisanlagen an der Elbe bereits die Sommersaison eröffnen und im Freien spielen können. Geholfen hätte es den AK-50-Spielern des TSV Zschopau in ihrem vorletzten Landesverbandsliga-Match der Hallensaison beim 1.TC Pirna aber wohl wenig. Mit 2:10 zog der auf dem vorletzten Platz liegende Aufsteiger beim...