Thalheimer Fußballer bezwingen Auerbach-Fluch und setzen Spitzenreiter unter Druck

Nach der bitteren 1:3-Niederlage in der Vorwoche und vier Unentschieden in Folge gegen den VfB Auerbach II hat der SVT am Samstag einen souveränen 3:0-Sieg im Vogtland eingefahren. Tom Mika schnürte dabei innerhalb von nur 21 Minuten einen Dreierpack.

Der SV Tanne Thalheim hat seinen kleinen Auerbach-Fluch in der Sachsenklasse bezwungen und setzt Spitzenreiter VfB Annaberg weiter unter Druck. Im fünften Anlauf und nach zuletzt vier Remis in Serie gegen den VfB Auerbach II gewannen die Thalheimer mit 3:0 im Vogtland und sprangen zumindest für 24 Stunden auf den Platz an der Sonne. Allerdings...