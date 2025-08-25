Thalheimer Ringer drehen Rückstand in packendem Erzgebirgsderby

Stollberg
Beim Auftaktvergleich in der Ringer-Regionalliga zwischen dem RV Thalheim und dem FC Erzgebirge Aue II haben die Gastgeber mit 17:9 die Oberhand behalten. Zwei Thalheimer Neuzugänge ließen knapp 400 Fans besonders laut jubeln.
Am Ende gab es auf Gastgeberseite durchweg zufriedene Gesichter: Die Hausherren aus der Drei-Tannen-Stadt haben ihren Derbysieg bejubelt, während die Gäste vom FC Erzgebirge Aue ihrerseits den Mut zum Aufstieg der Bundesliga-Reserve in die höhere Klasse bestätigt sahen. „Unsere Jungs zeigten, dass sie in der Regionalliga mithalten...
