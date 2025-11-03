Thalheimer Ringer verlieren Regionalliga-Duell bei Tabellenführer Pausa

Stollberg
Beim 12:19 lief vor allem in den mittleren Gewichtsklassen nicht viel zusammen. Allerdings reisten die Erzgebirger auch arg gebeutelt ins Vogtland.
Die Wettkampfgemeinschaft Pausa/Plauen ist für die Ringer des RV Thalheim in dieser Regionalligasaison eine Nummer zu groß. Nach der 9:13-Heimniederlage Anfang September verloren die Erzgebirger am Samstag auch den Rückkampf im Vogtland – diesmal hieß es am Ende 12:19.
