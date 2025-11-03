Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Leon Kolbe, hier im Hinkampf gegen Hannes Thiesler, bekam es in Pausa nun mit Salakh Dadaev zu tun, den er klar beherrschte.
Leon Kolbe, hier im Hinkampf gegen Hannes Thiesler, bekam es in Pausa nun mit Salakh Dadaev zu tun, den er klar beherrschte. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Stollberg
Thalheimer Ringer verlieren Regionalliga-Duell bei Tabellenführer Pausa
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 12:19 lief vor allem in den mittleren Gewichtsklassen nicht viel zusammen. Allerdings reisten die Erzgebirger auch arg gebeutelt ins Vogtland.

Die Wettkampfgemeinschaft Pausa/Plauen ist für die Ringer des RV Thalheim in dieser Regionalligasaison eine Nummer zu groß. Nach der 9:13-Heimniederlage Anfang September verloren die Erzgebirger am Samstag auch den Rückkampf im Vogtland – diesmal hieß es am Ende 12:19.
