Thalheimer Sachsenliga-Fußballer gehen mit Arbeitssieg gegen Pirna in die Winterpause

Stollberg
Mit dem 1:0 zuhause gegen das Schlusslicht krönten die Erzgebirger ihre starke Hinrunde. Wermutstropfen: Ein Trio wird den Verein im Winter verlassen.
Mit einem etwas mühsamen 1:0 gegen Schlusslicht Pirna-Copitz haben die Fußballer des SV Tanne Thalheim die Hinrunde in der Fußball-Sachsenliga beschlossen und können nun beruhigt Weihnachten feiern. „17 Punkte. Wenn mir das vor Saisonbeginn jemand gesagt hätte, dann hätte ich ihm geantwortet, er soll die Sorte wechseln“, freut sich René...
