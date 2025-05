Thalheimer Torjäger: Noch einmal den Ex-Klub ärgern

Zum letzten Mal trifft Patrick Ströhle am Samstag auf den BSC Freiberg – der 36-jährige Stürmer des SV Tanne beendet nach der Saison seine Karriere. Der FC Stollberg empfängt ein Kellerkind.

Seit seinem Weggang aus Freiberg im Jahr 2009 hat Patrick Ströhle kein Spiel mehr an dem Ort bestritten, wo er einst das Fußballspielen erlernte. Am Samstag, 15 Uhr, kehrt der Routinier auf dem Platz der Einheit zurück. Der 36-Jährige gastiert dort als Stürmer von Spitzenreiter Tanne Thalheim (46 Punkte) in der Sachsenklasse-Partie beim BSC...