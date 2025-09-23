Thalheimer Turnerinnen haben die 1. Landesliga im Visier

Nach dem zweiten Sieg im zweiten Wettkampf in der 2. Landesliga ist der Aufstieg ins Oberhaus nur noch Formsache. Auch bei den Mannschafts-Kreismeisterschaften lief es rund.

Die LK2-Turnerinnen des SV Tanne Thalheim sind auf dem besten Weg zurück in die 1. Landesliga, der höchsten Wettkampfebene im Ligabetrieb des Sächsischen Turn-Verbands. Auch beim in Meißen ausgetragenen zweiten von drei Wettkämpfen der 2. Landesliga (Staffel 1) in dieser Saison waren Lucy Pampel, Greta Dorst, Michelle Becher, Elisabeth...