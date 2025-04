Thalheimerin turnt zum Landesmeistertitel

Mit starken Vorstellungen vor allem am Balken und am Boden hat sich Lucy Pampel vom SV Tanne in Chemnitz durchgesetzt. Jetzt wartet auf sie der nächste Höhepunkt.

Lucy Pampel vom SV Tanne Thalheim hat sich bei den Sachsenmeisterschaften der Leistungsklasse 1 die Krone aufgesetzt. In der Chemnitzer Hartmannhalle kam die 13-Jährige als einzige der sechs Starterinnen in ihrer Altersklasse auf mehr als 50 Punkte. Vor zwei Jahren hatte die Thalheimerin bereits den Titel in der leistungsschwächeren Klasse 3...