Thalheimerinnen turnen sich an die Spitze

Beim ersten von drei Landesligawettkämpfen in diesem Jahr sind die Sportlerinnen des SV Tanne nicht zu schlagen gewesen. Auch die zweite Mannschaft kam in die Medaillenränge.

Manchmal kann ein Abstieg auch eine Befreiung sein. So wie bei den Kürturnerinnen des SV Tanne Thalheim. Im vergangenen Jahr noch in der 1. Landesliga in der Leistungsklasse 1 an den Geräten und dort nicht auf Augenhöhe mit den meisten anderen Vereinen, starten die Erzgebirgerinnen diesmal in der 2. Landesliga (Staffel 1). In dieser wird auf...