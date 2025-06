Thumer Pfingstlauf: Wird ein neuer Rekord aufgestellt?

Nachdem sich die Organisatoren schon 2024 über eine neue Bestmarke bei der Anzahl der Läufer freuen konnten, wird die Zahl in diesem Jahr vielleicht noch einmal getoppt.

Am Samstag ist es wieder soweit: Im Thumer Stadtpark wird am Samstag die 39. Auflage des Pfingstlaufs ausgetragen, zu dem die Organisatoren auf einen neuen Teilnehmerrekord hoffen. „Im vergangenen Jahr waren es etwa 220 Läufer“, so Frank Wolf vom gastgebenden LSV Walfrieden Thum. Nachdem die Online-Anmeldung geschlossen wurde, stehe man...