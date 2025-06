Thumer Stadtmeisterschaft verbindet Generationen von Tischtennisspielern

Von 9 bis 82 Jahren kämpften die Teilnehmer um den Stadtmeistertitel für Nichtaktive. Die Stimmung war ausgelassen, die Überraschung groß.

So bunt wie das Dreiklang-Festival in Thum verlief auch die 18. Auflage der Stadtmeisterschaften der nichtaktiven Tischtennisspieler, die ein Programmpunkt des Festivals war. Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer und Senioren – 27 Starter aus zwölf Orten trafen sich an den Platten an der Sporthalle an der Wiesenstraße und kämpften fünf...