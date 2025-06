Thumer Tennisspieler feiern knappen Kantersieg

Für die Cracks des Tennisvereins Am Greifenstein läuft es in der Kreisklasse derzeit nach Maß. Gegen Lugau gelang der zweite deutliche Sieg in Folge – der aber eigentlich ziemlich knapp war.

Nach der Pleite zum Saisonauftakt gegen Reichenbach III haben die Tennisspieler des Thumer Vereins Am Greifenstein in die Spur der Kreisklasse zurückgefunden. Dem Remis gegen Zwickau II und dem deutlichen 6:0 gegen Oederan ließen die Thumer nun ein 5:1 gegen den Lugauer TC folgen. Den einzigen Zähler gab Henry Zobel ab, der gegen Henning Mosig...