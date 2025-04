Thumer Tischtennisspieler lassen Punkte liegen

In der Bezirksklasse war der TTV zweimal am Wochenende im Einsatz. Die Bilanz fiel allerdings ernüchternd aus.

Überraschend Punkte liegen gelassen hat der TTV Thum in der Tischtennis-Bezirksklasse (Staffel 4). Am Freitagabend unterlag der Tabellenvierte beim Sechsten, dem SSV Zschopau II, mit 5:10 – gegen die Motorradstädter hatten die Thumer in der Hinrunde beim 11:4 noch den bislang höchsten Saisonsieg gefeiert. Doch beim Rückspiel verlor der TTV...