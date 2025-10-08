Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Heidi Knoth (M.) verteidigte ihren Titel zur Kreismeisterschaft, musste sich dafür aber ganz schön strecken.
Heidi Knoth (M.) verteidigte ihren Titel zur Kreismeisterschaft, musste sich dafür aber ganz schön strecken. Bild: Thomas Lesch
Heidi Knoth (M.) verteidigte ihren Titel zur Kreismeisterschaft, musste sich dafür aber ganz schön strecken.
Heidi Knoth (M.) verteidigte ihren Titel zur Kreismeisterschaft, musste sich dafür aber ganz schön strecken. Bild: Thomas Lesch
Annaberg
Tischtennis: Annabergerin verteidigt erneut Titel
Von Thomas Lesch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie im Vorjahr hat sich Heidi Knoth zur besten Tischtennisspielerin des Kreises gekrönt. Das wurde ihr nicht leicht gemacht.

Mit mäßiger Resonanz an den Platten wurden die Tischtennis-Erzgebirgsmeisterschaften der Männer und der Damen im Sportpark Grenzenlos in Annaberg ausgetragen. „Leider war die Beteiligung nicht überragend. Nur zwölf Starter bei den Herren A, elf Starter bei den Herren B und sechs Damen gingen auf Punktejagd“, resümierte Mike Bergelt vom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.09.2025
3 min.
Tischtennis-Erzgebirgsmeisterschaft: Neunjähriger Debütant bringt alle zum Staunen
Kreismeister Sascha Protzner (l.) vom TSV Gornsdorf lieferte sich mit Jan Arnold vom TTV Thum ein packendes Finale.
Gut 160 Nachwuchsspieler haben in Annaberg um die Medaillen gekämpft. Dazu gehörte auch Sascha Protzner aus Gornsdorf, der gleich bei seiner ersten Teilnahme für Furore sorgte.
Thomas Lesch
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
26.09.2025
3 min.
Das Sport-Wochenende im Altkreis Annaberg: Auch an den Brettern geht es wieder rund
Simon Schmiedl (l.) peilt mit dem VfB einen Heimsieg an.
Während die Gelenauer Regionalliga-Ringer für ein paar Tage die Füße hochlegen können, bietet vor allem der Fußball interessante Duelle in der Region. Zudem beginnt die Saison im Schach.
Andreas Bauer
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
Mehr Artikel