Tischtennis: Annabergerin verteidigt erneut Titel

Annaberg
Wie im Vorjahr hat sich Heidi Knoth zur besten Tischtennisspielerin des Kreises gekrönt. Das wurde ihr nicht leicht gemacht.
Mit mäßiger Resonanz an den Platten wurden die Tischtennis-Erzgebirgsmeisterschaften der Männer und der Damen im Sportpark Grenzenlos in Annaberg ausgetragen. „Leider war die Beteiligung nicht überragend. Nur zwölf Starter bei den Herren A, elf Starter bei den Herren B und sechs Damen gingen auf Punktejagd“, resümierte Mike Bergelt vom...
