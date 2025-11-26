Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Schwarzenberger Lennart Bergauer schreibt Vereinsgeschichte.
Der Schwarzenberger Lennart Bergauer schreibt Vereinsgeschichte.
Aue
Tischtennis-Ass aus dem Erzgebirge schreibt Vereinsgeschichte
Von Anna Neef
Lennart Bergauer vom 1. TTV Schwarzenberg hat eine außergewöhnliche Bezirksmeisterschaft erlebt. Der 27-Jährige durfte zweimal groß jubeln.

Ein äußerst erfolgreicher Wettkampftag liegt hinter Lennart Bergauer vom 1. TTV Schwarzenberg: Bei der Tischtennis-Bezirksmeisterschaft in Lengenfeld sicherte sich der 27-Jährige sowohl den Doppel- als auch den Einzeltitel. Und zwar in souveräner Manier.
