Tischtennis-Ass aus dem Erzgebirge schreibt Vereinsgeschichte

Aue
Lennart Bergauer vom 1. TTV Schwarzenberg hat eine außergewöhnliche Bezirksmeisterschaft erlebt. Der 27-Jährige durfte zweimal groß jubeln.
Ein äußerst erfolgreicher Wettkampftag liegt hinter Lennart Bergauer vom 1. TTV Schwarzenberg: Bei der Tischtennis-Bezirksmeisterschaft in Lengenfeld sicherte sich der 27-Jährige sowohl den Doppel- als auch den Einzeltitel. Und zwar in souveräner Manier.
