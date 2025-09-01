Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Neben den Stammspielern Marek Vojtek, Max Knappe und Lennart Bergauer trainierten Claudia Weißflog, Markus Bergauer, Petr Vytejcek und Jiri Vojtek (v. r.) in Tschechien mit.
Neben den Stammspielern Marek Vojtek, Max Knappe und Lennart Bergauer trainierten Claudia Weißflog, Markus Bergauer, Petr Vytejcek und Jiri Vojtek (v. r.) in Tschechien mit. Bild: Päßler/1. TTV
Neben den Stammspielern Marek Vojtek, Max Knappe und Lennart Bergauer trainierten Claudia Weißflog, Markus Bergauer, Petr Vytejcek und Jiri Vojtek (v. r.) in Tschechien mit.
Neben den Stammspielern Marek Vojtek, Max Knappe und Lennart Bergauer trainierten Claudia Weißflog, Markus Bergauer, Petr Vytejcek und Jiri Vojtek (v. r.) in Tschechien mit. Bild: Päßler/1. TTV
Aue
Tischtennis: Aufsteiger startet mit Erzgebirgsderby in die neue Sachsenliga-Saison
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 1. TTV Schwarzenberg nimmt die Vorbereitung auf die neue Meisterschaft sehr ernst. Denn die Mannschaft will nach der Rückkehr in die Liga die Klasse unbedingt halten.

Dem Zufall überlassen die Tischtennisspieler des 1. TTV Schwarzenberg nichts. Sie bereiten sich intensiv auf die neue Saison vor, in der sie wieder – wie ersehnt – in der Sachsenliga aufschlagen. Daher gab es nun sogar ein zweites Trainingslager. Im tschechischen Leitmeritz feilte das Team um Mannschaftsleiter Lennart Bergauer weiter an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
27.05.2025
2 min.
Tischtennis-Ass aus dem Erzgebirge nutzt die Rangliste als Härtetest
Lennart Bergauer (r.) wurde auch von André Carlowitz, Vorsitzender des TTC Lugau, beglückwünscht.
Lennart Bergauer vom 1. TTV Schwarzenberg darf sich im Ranglistenturnier 1 in Sachsen mit der Konkurrenz messen. Trotz Sommerpause trainieren auch seine Teamkollegen schon fleißig. Aus gutem Grund.
Anna Neef
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
28.06.2025
2 min.
Nach dem Wiederaufstieg: Tischtennis-Cracks aus dem Erzgebirge schwitzen unter der italienischen Sonne
Cheftrainer Alexander Flemming (M.) schien am Ende mit den Schwarzenberger Brüdern Markus und Lennart Bergauer (r.) zufrieden gewesen zu sein.
Der 1. TTV Schwarzenberg will sich bestmöglich auf die neue Saison vorbereiten. Denn die Rückkehr in die Sachsenliga ist für die Mannschaft ein großer Wurf – und Herausforderung zugleich.
Anna Neef
Mehr Artikel