Tischtennis: Aufsteiger startet mit Erzgebirgsderby in die neue Sachsenliga-Saison

Aue
Der 1. TTV Schwarzenberg nimmt die Vorbereitung auf die neue Meisterschaft sehr ernst. Denn die Mannschaft will nach der Rückkehr in die Liga die Klasse unbedingt halten.
Dem Zufall überlassen die Tischtennisspieler des 1. TTV Schwarzenberg nichts. Sie bereiten sich intensiv auf die neue Saison vor, in der sie wieder – wie ersehnt – in der Sachsenliga aufschlagen. Daher gab es nun sogar ein zweites Trainingslager. Im tschechischen Leitmeritz feilte das Team um Mannschaftsleiter Lennart Bergauer weiter an...
