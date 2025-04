Tischtennis: Ein Sieg trennt Tannenberger von der Chance auf den Aufstieg

In ihrem letzten regulären Ligaspiel in der Landesliga sind die Männer um Teamchef Bernd März in Wurzen gefordert. Ein Sieg würde die Verlängerung der Saison bedeuten.

Vor ihrem letzten regulären Ligaspiel in dieser Saison stehen die Tischtennis-Männer des TTSV Handwerk Tannenberg, die am Samstag (14 Uhr) beim TTV Wurzen aufschlagen. Ob es danach in die Sommerpause geht oder eine Verlängerung der Landesliga-Spielzeit ansteht, bestimmen die Erzgebirger selbst. Denn mit einem Sieg beim Tabellenvierten würden...