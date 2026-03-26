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Die Tannenberger Friedrich Sacher (links) und Jan Vesely haben gegen Holzhausen II im Entscheidungsdoppel aufgetrumpft.
Die Tannenberger Friedrich Sacher (links) und Jan Vesely haben gegen Holzhausen II im Entscheidungsdoppel aufgetrumpft. Foto: Thomas Lesch
Die Tannenberger Friedrich Sacher (links) und Jan Vesely haben gegen Holzhausen II im Entscheidungsdoppel aufgetrumpft.
Die Tannenberger Friedrich Sacher (links) und Jan Vesely haben gegen Holzhausen II im Entscheidungsdoppel aufgetrumpft. Foto: Thomas Lesch
Annaberg
Tischtennis-Sachsenliga: Derby bietet Team aus dem Erzgebirge eine große Chance
Von Thomas Lesch
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Der Weg des TTSV Handwerk Tannenberg führt am Samstag zum TTC Lugau. Während die eine Mannschaft nichts mehr zu bestellen hat, kann die andere in diesem Spiel den Klassenerhalt perfekt machen.

Im Erzgebirgsderby der Tischtennis-Sachsenliga sind die Rollen klar verteilt. Schließlich ist der gastgebende TTC Lugau, bei dem die Tannenberger am Samstag ab 19 Uhr gefordert sind, mit 2:26 Punkten abgeschlagenes Schlusslicht. Die Gäste vom TTSV Handwerk (4./14:18) können dagegen in dieser Partie den Klassenerhalt perfekt machen.
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