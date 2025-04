Tischtennis: Tannenberger behalten die Nerven und spielen um den Aufstieg

Auch in Wurzen bewiesen die Handwerker, warum sie zu den Spitzenteams der Landesliga zählen. In die Aufstiegsspiele geht das Team um Kapitän Bernd März ganz entspannt, denn die Saisonziele sind bereits erfüllt.

Die Tischtennis-Männer des TTSV Handwerk Tannenberg klopfen lautstark an der Tür zur Sachsenliga an. Denn mit dem 11:4-Auswärtssieg beim TTV Wurzen sicherten sich die Erzgebirger in ihrem letzten Ligaspiel den 2. Platz in der Landesliga (Staffel 2), der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigt. Die Schützenhilfe aus Schwarzenberg –...