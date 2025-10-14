Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage

Annaberg
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Die Tischtennis-Frauen der SG Tannenberg/Crottendorf haben in der Landesliga eine erwartete Heimniederlage quittieren müssen. An den eigenen Platten unterlagen die Erzgebirgerinnen der HSG Mittweida mit 5:9, kamen dabei aber noch glimpflich davon.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.