Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt. Bild: Thomas Lesch
Annaberg
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Von Thomas Lesch
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.

Die Tischtennis-Frauen der SG Tannenberg/Crottendorf haben in der Landesliga eine erwartete Heimniederlage quittieren müssen. An den eigenen Platten unterlagen die Erzgebirgerinnen der HSG Mittweida mit 5:9, kamen dabei aber noch glimpflich davon.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Mehr Artikel