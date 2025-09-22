Tischtennis: Zwei Brüder aus dem Erzgebirge schmettern sich in die Top Fünf Sachsens

Ein Tannenberger Duo hat beim Landesranglistenturnier in Wilsdruff sein Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der jüngere der beiden Brüder schnupperte sogar am Podest.

Beim Landesranglistenturnier der 16 besten Tischtennisspieler Sachsens haben zwei Erzgebirger für Furore gesorgt. In Wilsdruff brillierten die Tannenberger Brüder Lenny und Leon Schubert mit den Plätzen 4 und 5. „Das macht uns schon stolz. Bis zum Schluss ging es eng zu, Lenny hätte sogar beinahe Platz 3 erkämpft“, so der... Beim Landesranglistenturnier der 16 besten Tischtennisspieler Sachsens haben zwei Erzgebirger für Furore gesorgt. In Wilsdruff brillierten die Tannenberger Brüder Lenny und Leon Schubert mit den Plätzen 4 und 5. „Das macht uns schon stolz. Bis zum Schluss ging es eng zu, Lenny hätte sogar beinahe Platz 3 erkämpft“, so der...