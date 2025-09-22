Tischtennis: Zwei Brüder aus dem Erzgebirge schmettern sich in die Top Fünf Sachsens

Annaberg
Ein Tannenberger Duo hat beim Landesranglistenturnier in Wilsdruff sein Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der jüngere der beiden Brüder schnupperte sogar am Podest.
Beim Landesranglistenturnier der 16 besten Tischtennisspieler Sachsens haben zwei Erzgebirger für Furore gesorgt. In Wilsdruff brillierten die Tannenberger Brüder Lenny und Leon Schubert mit den Plätzen 4 und 5. „Das macht uns schon stolz. Bis zum Schluss ging es eng zu, Lenny hätte sogar beinahe Platz 3 erkämpft“, so der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.