Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Durfte auf Landesebene jubeln: Lenny Schubert.
Durfte auf Landesebene jubeln: Lenny Schubert. Bild: Thomas Lesch
Durfte auf Landesebene jubeln: Lenny Schubert.
Durfte auf Landesebene jubeln: Lenny Schubert. Bild: Thomas Lesch
Annaberg
Tischtennisspieler aus dem Erzgebirge erklimmt sächsischen U-19-Thron
Von Thomas Lesch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Lenny Schubert hätte es beim Landesranglistenturnier in Döbeln kaum besser laufen können. Dabei war der Tannenberger diesmal ohne Trainer am Start – und übernahm diese Aufgabe selbst.

Tischtennisspieler Lenny Schubert aus Tannenberg hat sein Können beim U-19-Landesranglistenturnier in Döbeln eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Im Einzel setzte sich der für den SV Wilkau-Haßlau spielende 17-Jährige fast ungeschlagen mit 8:1 Spielen und 26:13 Sätzen an die Spitze des Starterfeldes der besten Jugendspieler Sachsens. Nur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
13.05.2025
4 min.
Tischtennis-Elite lässt sich nicht lumpen – und einem Erzgebirger gelingt ein Husarenstück
Gunnar Köhler (Mitte) wurde im Einzel Zweiter. Hier wartet der Thumer im Doppel mit Clubkamerad Timo Freye gespannt auf den Aufschlag.
Die 48. Thumer Stadtmeisterschaft hat erneut viele Teilnehmer angelockt. Die Zuschauer erlebten spannende Spiele und emotionale Momente. An alte Bekannte gingen die Titel in der Sporthalle an der Wiesenstraße.
Thomas Lesch
24.06.2025
3 min.
Tischtennis: Premierensieger sichern sich besondere Trophäe beim Gedenkturnier in Zschopau
Zum ersten Mal sicherten sich Roman Gebhardt (l.) und Manuel Jacob (2. v. l.) den Titel beim Ronny-Lohse-Gedächtnisturnier. Im Finale setzten sie sich gegen Lenny Schubert (r.) und Thomas David (2. v. r.) durch. In der Mitte die Drittplatzierten, Alister Seltmann und Franziska Lasch.
Für das Jubiläum hatten sich die Organisatoren viel ausgedacht, darunter ungewöhnliche Siegerpokale. Über diese durfte sich auch ein Duo freuen, das kaum einer auf dem Zettel hatte.
Frank Grunert
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
Mehr Artikel