Tischtennisspieler aus dem Erzgebirge erklimmt sächsischen U-19-Thron

Annaberg
Für Lenny Schubert hätte es beim Landesranglistenturnier in Döbeln kaum besser laufen können. Dabei war der Tannenberger diesmal ohne Trainer am Start – und übernahm diese Aufgabe selbst.
Tischtennisspieler Lenny Schubert aus Tannenberg hat sein Können beim U-19-Landesranglistenturnier in Döbeln eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Im Einzel setzte sich der für den SV Wilkau-Haßlau spielende 17-Jährige fast ungeschlagen mit 8:1 Spielen und 26:13 Sätzen an die Spitze des Starterfeldes der besten Jugendspieler Sachsens. Nur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.