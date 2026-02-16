Tischtennisspieler aus dem Erzgebirge mit klarem Derbysieg – nur einer kann den Favoriten ärgern

Die Vorzeichen waren eindeutig: Einen makellosen Erfolg hat der 1. TTV Schwarzenberg in Lugau eingefahren.

Mit 15:0 hat der 1. TTV Schwarzenberg in der Tischtennis-Sachsenliga beim TTC Lugau gewonnen. Das verwundert kaum. Denn die Gastgeber sind Schlusslicht. Lediglich Marcus Schneider konnte die Gäste ein bisschen ärgern, indem er Spielführer Lennart Bergauer bis in den fünften Satz zwang. Der jetzt vierte Tabellenplatz schmeichelt den...