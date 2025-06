Titel ist zum Greifen nah: Thalheimer Fußballer stehen nach Sieg in Syrau mit einem Bein in der Sachsenliga

Beim 6:1 im Vogtland mussten die Gäste nur kurz bangen. Um den Aufstieg perfekt zu machen, reicht nun ein Heimsieg gegen ein Kellerkind.

Man soll ja das Fell des Bären bekanntlich erst verteilen, wenn dieser erlegt ist. Doch die Spieler des SV Tanne Thalheim haben ihn bereits im Visier. Nach dem 6:1-Auswärtssieg am Samstag in Syrau steht der Spitzenreiter der Fußball-Sachsenklasse mit einem Bein in der Landesliga. „Das ist unglaublich. Nach der bitteren Niederlage in letzter...