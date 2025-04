Titel und Aufstieg verdient: Seniorenkegler aus Zschorlau geben sich keine Blöße

Ein souveräner Abschluss der Bezirksliga-Saison ist den ESV-Oldies gelungen. Sie schafften zugleich ein Novum. Bernsbach siegte zum Schluss auch noch mal klar.

Eine grandiose Saison haben die Seniorenkegler des ESV Zschorlau in souveräner Manier zu Ende zu gebracht: In der Bezirksliga gewannen die Mondputzer am letzten Spieltag mit 7:1 und 3288:3094, wobei das deutliche Ergebnis ein Stück weit zu erwarten war. Ging es zum Saison-Halali für den unangefochtenen Spitzenreiter doch gegen das Schlusslicht...