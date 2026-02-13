MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Andreas Cyffka 2012 bei der Sechstagefahrt am Sachsenring.
Andreas Cyffka 2012 bei der Sechstagefahrt am Sachsenring. Bild: Thomas Fritzsch
Andreas Cyffka 2012 bei der Sechstagefahrt am Sachsenring.
Andreas Cyffka 2012 bei der Sechstagefahrt am Sachsenring. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Todestag von Enduro-Legende aus dem Erzgebirge jährt sich zum fünften Mal
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch immer haben Motorsportler und Fans viele schöne Momente mit Andreas Cyffka vor Augen. Allerdings wurde der Gelenauer, der international sehr erfolgreich war, nur 58 Jahre alt.

Diesen Freitag jährt sich der Todestag von Andreas Cyffka, der kurz nach seinem 58. Geburtstag einer Krebserkrankung erlag, zum fünften Mal. Doch in Vergessenheit gerät die Enduro-Legende nie. Bis Anfang 1990 fuhr der Gelenauer als MZ-Werksfahrer von Erfolg zu Erfolg. Im Jahr der Wiedervereinigung stieg der gelernte Heizungsbauer auf Husqvarna...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
4 min.
Ein Leben auf zwei Rädern: Enduro-Legende aus dem Erzgebirge feiert 70. Geburtstag
Seine Familie stärkt ihm stets den Rücken: Enduro-Legende Harald Sturm mit Tochter Anne und Ehefrau Carmen.
Als Kind staunte Harald Sturm bei „Rund um Zschopau“ über die Geländefahrer. So entstand eine Leidenschaft, die ihn selbst zu einem der besten Endurosportler machen sollte.
Thomas Fritzsch
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
12:00 Uhr
3 min.
Saftige Initiative trifft den Kern: Wie Gelenaus Karnevalisten der Grundschule in ihrem Ort helfen
Schatzmeister Steve Rother, Urgestein Eberhard Neumann und Präsident Yannic Cyffka (von links) machen sich mit dem 1. GCC für die Jugend stark.
Schon seit mehr als 20 Jahren unterstützt der 1. GCC die junge Generation mit einem speziellen Fonds. Nun kommt ein neues Projekt dazu, das auf gesunde Ernährung der Kinder abzielt.
Andreas Bauer
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
Mehr Artikel