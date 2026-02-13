Todestag von Enduro-Legende aus dem Erzgebirge jährt sich zum fünften Mal

Noch immer haben Motorsportler und Fans viele schöne Momente mit Andreas Cyffka vor Augen. Allerdings wurde der Gelenauer, der international sehr erfolgreich war, nur 58 Jahre alt.

Diesen Freitag jährt sich der Todestag von Andreas Cyffka, der kurz nach seinem 58. Geburtstag einer Krebserkrankung erlag, zum fünften Mal. Doch in Vergessenheit gerät die Enduro-Legende nie. Bis Anfang 1990 fuhr der Gelenauer als MZ-Werksfahrer von Erfolg zu Erfolg. Im Jahr der Wiedervereinigung stieg der gelernte Heizungsbauer auf Husqvarna...