Traditionslauf im Erzgebirge sagt dem Weihnachtsspeck den Kampf an

Aue
Das 45. Mal bereiten die Mitglieder der Abteilung Ski des FC Erzgebirge Aue ihren Silvesterlauf vor. Er lockt am 31. Dezember an den Filzteich nach Schneeberg.
Seine 45. Auflage erlebt am 31. Dezember der Silvesterlauf des FC Erzgebirge Aue. Die Abteilung Ski des Kumpelvereins bereitet dieses traditionelle Rennen erneut mit viel Liebe zum Detail vor. Treffpunkt für alle Läuferinnen und Läufer ist demnach 10 Uhr im Kinder- und Jugenderholungszentrum „Am Filzteich“ in Schneeberg-Neustädtel. An...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.