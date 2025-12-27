MENÜ
Der Silvesterlauf des FC Erzgebirge Aue lockt Starter aus nah und fern an den Filzteich. Sicher auch dieses Jahr.
Der Silvesterlauf des FC Erzgebirge Aue lockt Starter aus nah und fern an den Filzteich. Sicher auch dieses Jahr. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Aue
Traditionslauf im Erzgebirge sagt dem Weihnachtsspeck den Kampf an
Redakteur
Von Anna Neef
0:00 Anhören

Das 45. Mal bereiten die Mitglieder der Abteilung Ski des FC Erzgebirge Aue ihren Silvesterlauf vor. Er lockt am 31. Dezember an den Filzteich nach Schneeberg.

Seine 45. Auflage erlebt am 31. Dezember der Silvesterlauf des FC Erzgebirge Aue. Die Abteilung Ski des Kumpelvereins bereitet dieses traditionelle Rennen erneut mit viel Liebe zum Detail vor. Treffpunkt für alle Läuferinnen und Läufer ist demnach 10 Uhr im Kinder- und Jugenderholungszentrum „Am Filzteich“ in Schneeberg-Neustädtel. An...
