Traditionsturnier im Erzgebirge: Packende Ballwechsel am Netz – und ein knapper Sieg

Der ESV 90 Eibenstock hat seine 19. Ortsmeisterschaft für Freizeitvolleyballer ausgerichtet. Dabei bestach vor allem das sportliche Niveau der Partien.

Standesgemäß am Netz haben die Freizeitvolleyballer des ESV 90 Eibenstock ihren 25. Geburtstag gefeiert, den die Abteilung des Vereins dieses Jahr feiert. Die 19. offene Ortsmeisterschaft war in mehrfacher Hinsicht ein voller Erfolg, sagt ESV-Chef Christoph Pawlowsky. „Denn wir durften eines der besten Finals erleben, das es in der Bergstadt...