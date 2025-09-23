Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anthony Kautzsch vom SV Neudorf erhöht auf 2:0.
Anthony Kautzsch vom SV Neudorf erhöht auf 2:0. Bild: Thomas Fritzsch
Anthony Kautzsch vom SV Neudorf erhöht auf 2:0.
Anthony Kautzsch vom SV Neudorf erhöht auf 2:0. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Traumkulisse treibt diesen Fußball-Erzgebirgsligisten zu einem Traumspiel
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor knapp 350 Zuschauern haben die Neudorfer Kicker einen der höchsten Siege in der Geschichte dieser Liga gefeiert. Am Ende wurde es gegen Königswalde sogar zweistellig.

Dank des jüngsten 4:1-Heimsiegs gegen Motor Zschopau ist der SV Großrückerswalde in der Fußball-Erzgebirgsliga nach fünf Spieltagen das Maß aller Dinge. Wie der ebenfalls noch ungeschlagene SV Auerhammer haben die 49er nun 13 Punkte auf dem Konto, dank der besten Defensive der Liga – mit erst zwei Gegentoren – spricht das Torverhältnis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
3 min.
Fußball-Erzgebirgsliga: Kantersieg zum Auftakt beschert einem Außenseiter die Tabellenführung
Anthony Kautzsch (vorn) traf zum 6:1.
Dank des 8:2 gegen Sosa dürfen sich Neudorfs Kicker vorerst über Platz 1 freuen. Neben jungen Talenten hat das auch mit einem unerklärlichen Heimvorteil zu tun.
Andreas Bauer
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
15.08.2025
11 min.
Fußball-Erzgebirgsliga 2025/26: „So offen war es lange nicht mehr“
Das sind die Kreisoberligisten im Erzgebirge.
In der kommenden Saison ist im Fußball-Oberhaus des Erzgebirges nach Ansicht vieler Experten Spannung pur zu erwarten. Ein klarer Favorit lässt sich nicht ausmachen, zumal die Aufsteiger einiges vorhaben.
Frank Grunert
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel