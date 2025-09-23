Traumkulisse treibt diesen Fußball-Erzgebirgsligisten zu einem Traumspiel

Annaberg
Vor knapp 350 Zuschauern haben die Neudorfer Kicker einen der höchsten Siege in der Geschichte dieser Liga gefeiert. Am Ende wurde es gegen Königswalde sogar zweistellig.
Dank des jüngsten 4:1-Heimsiegs gegen Motor Zschopau ist der SV Großrückerswalde in der Fußball-Erzgebirgsliga nach fünf Spieltagen das Maß aller Dinge. Wie der ebenfalls noch ungeschlagene SV Auerhammer haben die 49er nun 13 Punkte auf dem Konto, dank der besten Defensive der Liga – mit erst zwei Gegentoren – spricht das Torverhältnis...
