Justus Töpper vom RSV 54 Venusberg kämpfte sich am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften im Triathlon in Venusberg in seiner Altersklasse aufs Treppchen.
Justus Töpper vom RSV 54 Venusberg kämpfte sich am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften im Triathlon in Venusberg in seiner Altersklasse aufs Treppchen. Bild: RSV 54 Venusberg
Triathleten aus dem Erzgebirge gewinnen Silber und Bronze bei Deutschen Titelkämpfen
Von Sandra Häfner
Sportler des RSV 54 Venusberg sind am Wochenende bei Radrennen und im Triathlon gestartet. Heim kehrten sie mit großen Erfolgen.

Der RSV 54 Venusberg ist eigentlich für seine erfolgreichen Radsportler bekannt. Eigentlich. Doch im Verein gibt es auch Triathleten, und zwei von ihnen schnitten am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden hervorragend ab.
