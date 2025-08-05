Triathleten aus dem Erzgebirge gewinnen Silber und Bronze bei Deutschen Titelkämpfen

Zschopau
Sportler des RSV 54 Venusberg sind am Wochenende bei Radrennen und im Triathlon gestartet. Heim kehrten sie mit großen Erfolgen.
Der RSV 54 Venusberg ist eigentlich für seine erfolgreichen Radsportler bekannt. Eigentlich. Doch im Verein gibt es auch Triathleten, und zwei von ihnen schnitten am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden hervorragend ab.
