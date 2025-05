Trio aus dem Erzgebirge will in Radebeul den Mount Everest bezwingen

Ein Treppen-Marathon durch einen idyllischen Weinberg lockt am Wochenende 300 Teilnehmer aus mehreren Ländern an. Dazu gehört ein Team aus Großrückerswalde, das sich viel vorgenommen hat.

Zum zweiten Mal nimmt Sören Guder am Wochenende den Sächsischen Mount-Everest-Treppenmarathon in Radebeul in Angriff. Diesmal hat der Großrückerswalder Verstärkung dabei. Kumpel Kajo Klug aus Treuen und Fußballer Andy Rockstroh vom FSV Motor Marienberg stehen Guder zur Seite, für sie ist es die größte sportliche Herausforderung ihrer...