Regionale Nachrichten und News
Die Brüder Markus (l.) und Lennart Bergauer holten zwei Titel. Max Knappe (r.) steuerte Bronze für den 1. TTV Schwarzenberg bei.
Die Brüder Markus (l.) und Lennart Bergauer holten zwei Titel. Max Knappe (r.) steuerte Bronze für den 1. TTV Schwarzenberg bei. Bild: Päßler/1. TTV
Aue
Triumph an der Platte: Bruderpaar aus dem Erzgebirge schreibt Vereinsgeschichte
Redakteur
Von Anna Neef
Lennart und Markus Bergauer haben bei der Kreismeisterschaft aufgetrumpft. Die Tischtennisspieler vom 1. TTV Schwarzenberg überzeugten solo und im Doppel.

Das erste Mal in seiner Sportlerlaufbahn hat Lennart Bergauer den Kreismeistertitel gewonnen. Der Tischtennisspieler vom 1. TTV Schwarzenberg vertrat seinen Verein vor Kurzem in Annaberg in der A-Konkurrenz, besetzt mit zwölf Teilnehmern.
