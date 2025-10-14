Triumph an der Platte: Bruderpaar aus dem Erzgebirge schreibt Vereinsgeschichte

Lennart und Markus Bergauer haben bei der Kreismeisterschaft aufgetrumpft. Die Tischtennisspieler vom 1. TTV Schwarzenberg überzeugten solo und im Doppel.

Das erste Mal in seiner Sportlerlaufbahn hat Lennart Bergauer den Kreismeistertitel gewonnen. Der Tischtennisspieler vom 1. TTV Schwarzenberg vertrat seinen Verein vor Kurzem in Annaberg in der A-Konkurrenz, besetzt mit zwölf Teilnehmern.