Trommelwirbel und Höhenflüge beim Thumer Pfingstlauf

Der Thumer Pfingstlauf zieht nicht nur Läufer an. Mit einem vielseitigen Angebot, von kurzen Kinderstrecken bis hin zu langen Distanzen, wird der Lauf zu einem Familienfest.

Anton und Henry trommelten, was das Zeug hielt. Sie standen an einem Feldrand in der Nähe des Ziels. Näherte sich ein Sportler, schwangen sie die Trommelstöcke. So verliehen sie etlichen Teilnehmenden des 39. Thumer Pfingstlaufs auf den Schlussmetern Flügel. „Die Organisatoren haben uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, zu trommeln“,...