Unter anderem hatte die Zschopauer Defensive mit der zweifachen Torschützin Lina Hertel so ihre Probleme.
Unter anderem hatte die Zschopauer Defensive mit der zweifachen Torschützin Lina Hertel so ihre Probleme.
Zschopau
Trotz 0:14-Niederlage: Für Zschopaus Fußballerinnen war die Pokalpleite gegen den CFC ein Gewinn
Von Andreas Bauer
Von den Chemnitzer Damen hat die BSG Motor im Sachsenpokal eine Lehrstunde erteilt bekommen. Dennoch überwiegen bei den Gastgeberinnen hinterher die positiven Eindrücke.

Selten dürfte eine Mannschaft, die gerade 0:14 verloren hat, so zufrieden gewesen sein wie die Fußballerinnen der BSG Motor Zschopau in der ersten Runde des Sachsenpokals. „Natürlich hätten wir es gern etwas knapper gestaltet“, gesteht Julia Weiße nach der Niederlage gegen den Chemnitzer FC. Aber statt sich über die Flut an Gegentoren zu...
11.08.2025
3 min.
Saison der Fußball-Erzgebirgsliga beginnt mit faustdicker Überraschung
Trainer Dirk Mehlhorn (rechts), hier mit Leistungsträger Max Flade, hat mit der BSG Motor Zschopau zum Saisonauftakt einen Achtungserfolg gefeiert.
Als Aufsteiger gehören die Zschopauer Kicker in der Kreisoberliga eher zu den Underdogs. Dass die BSG Motor trotzdem viel vorhat, bekam gleich mal einer der Titelkandidaten zu spüren.
Andreas Bauer
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
14.08.2025
4 min.
Fußballerinnen aus dem Erzgebirge schlagen neues Kapitel auf und starten mit einem Pokalkracher
Ohne Punktverlust sicherten sich die Zschopauer Fußballerinnen den Titel. Nun wagen sie den Wechsel vom Klein- aufs Großfeld.
Die Fußballerinnen der BSG Motor Zschopau sind bereit für die Landesklasse. Mit einer perfekten Bilanz in der vergangenen Saison und Talenten im Kader will das Team in der neuen Spielklasse bestehen. Ein Lernjahr steht bevor, aber der Blick geht nach vorn.
Frank Grunert
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
Mehr Artikel