Die Annaberger Vincent Lars Meyer (links) und Valentin Breitfeld setzen hier den Plauener Karsten Kaiser unter Druck.
Die Annaberger Vincent Lars Meyer (links) und Valentin Breitfeld setzen hier den Plauener Karsten Kaiser unter Druck. Bild: Oliver Orgs
Die Annaberger Vincent Lars Meyer (links) und Valentin Breitfeld setzen hier den Plauener Karsten Kaiser unter Druck.
Die Annaberger Vincent Lars Meyer (links) und Valentin Breitfeld setzen hier den Plauener Karsten Kaiser unter Druck. Bild: Oliver Orgs
Annaberg
Trotz Abschlussschwäche: Annabergs Kicker erreichen nächste Pokalrunde
Von Andreas Bauer
Selbst in Überzahl sündigten die VfB-Fußballer vor dem gegnerischen Tor. Ihrer Favoritenrolle wurden sie im Vogtland dennoch gerecht.

Ohne große Mühe haben die Fußballer des VfB Annaberg die zweite Runde im Sachsenpokal erreicht. Beim vogtländischen Kreisoberligisten FC Fortuna 91 Plauen wurde der Sachsenklasse-Vertreter seiner Favoritenrolle gerecht, offenbarte beim 3:1-Sieg aber dennoch auch Schwächen. „Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen“, sagt Trainer Lars...
