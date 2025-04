Trotz Doppelbestrafung: Fußballerinnen des FC Erzgebirge weiter in der Erfolgsspur

Die Frauenmannschaft des FC Erzgebirge Aue setzt sich im Derby gegen den DFC Westsachsen Zwickau mit 2:1 durch. Dabei mussten die Veilchen die Schlussviertelstunde in Unterzahl durchstehen.

Die Fußballerinnen des FC Erzgebirge Aue haben in der Sachsenliga ihren vierten Sieg in Folge eingefahren. Im jüngsten Heimderby gegen den DFC Westsachsen Zwickau setzten sich die Auerinnen mit 2:1 (0:0) durch. „Der Erfolg geht voll in Ordnung und hätte mit ein wenig mehr Cleverness auch höher ausfallen können“, bilanzierte FCE-Coach...