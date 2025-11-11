Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stolz präsentiert Tom Sönke Hänel seine Trophäen.
Stolz präsentiert Tom Sönke Hänel seine Trophäen. Bild: Thorsten Horn
Stolz präsentiert Tom Sönke Hänel seine Trophäen.
Stolz präsentiert Tom Sönke Hänel seine Trophäen. Bild: Thorsten Horn
Zschopau
Trotz Erbkrankheit und Wachstumsverzögerung: Junger Erzgebirger wird deutscher Motocross-Vizemeister
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu Saisonbeginn hatte Tom Sönke Hänel noch einige Probleme, doch dann feierte der junge Borstendorfer seinen bisher größten Erfolg. Und das trotz einer schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung.

Tom Sönke Hänel ist deutscher Motocross-Vizemeister in der Jugend-Klasse bis 85 ccm. Beim Finale der nationalen Rennserie, den sogenannten „DMX Nationals“, holte sich der 15-jährige Borstendorfer im westsächsischen Thurm im ersten Lauf seinen ersten Saisonsieg und machte im zweiten Heat mit einer kontrollierten Fahrt auf Rang 2 den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
3 min.
MSC Thurm meistert erschwerte Bedingungen beim Finale der Deutschen Motocross-Meisterschaft
Auf der Strecke an der Lindenallee in Thurm ging das Finale der Deutschen Motocross-Meisterschaft über die Bühne.
Die ergiebigen Regenfälle der Vorwoche hatten der Strecke mächtig zugesetzt. Auch mit Hilfe der benachbarten Grundstückseigentümer konnte trotzdem fast das komplette Programm durchgezogen werden.
Thorsten Horn
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14:03 Uhr
3 min.
Kanzleramt lädt zu Pharmagespräch: Arzneiengpässe im Fokus
Die Pharmabranche in Deutschland wächst, doch es kommt immer wieder zu Arzneiengpässen (Archivbild)
Die deutsche Arzneimittelindustrie wächst. Doch Patienten müssen immer wieder auch mit Engpässen zurechtkommen. Die Bundesregierung sucht jetzt den Dialog über die Bedingungen am Standort.
14:04 Uhr
5 min.
Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
Ryanair will Bordkarten (fast) nur noch über die App ausgeben. (Symbolbild)
Ryanair hat der ausgedruckten Bordkarte den Kampf angesagt. Passagiere sollen ihre Smartphones nutzen und auf die hauseigene App gezwungen werden. Werden Internet-ferne Menschen abgehängt?
Christian Ebner, dpa
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
19.10.2025
4 min.
Jeremy Sydow rockt „Rund um Zschopau“
Jeremy Sydow ist in der Weltspitze angekommen.
Beim Finale der Enduro-Weltmeisterschaft 2025 in und um Zschopau kamen wieder alle auf ihre Kosten – und einer ganz besonders.
Thorsten Horn
Mehr Artikel