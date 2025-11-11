Trotz Erbkrankheit und Wachstumsverzögerung: Junger Erzgebirger wird deutscher Motocross-Vizemeister

Zschopau
Zu Saisonbeginn hatte Tom Sönke Hänel noch einige Probleme, doch dann feierte der junge Borstendorfer seinen bisher größten Erfolg. Und das trotz einer schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung.
Tom Sönke Hänel ist deutscher Motocross-Vizemeister in der Jugend-Klasse bis 85 ccm. Beim Finale der nationalen Rennserie, den sogenannten „DMX Nationals“, holte sich der 15-jährige Borstendorfer im westsächsischen Thurm im ersten Lauf seinen ersten Saisonsieg und machte im zweiten Heat mit einer kontrollierten Fahrt auf Rang 2 den...
