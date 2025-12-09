Trotz vier Podestplätzen: Nur ein Erzgebirger darf bei der Landesmeisterschaft im Cyclo-Cross jubeln

Beim 12. Finsterwalder Querfeldeinpreis waren vier Venusberger Radsportler ganz vorn dabei. Ein Versäumnis im Vorfeld wirkte sich jedoch negativ auf die Meisterschaftswertung aus.

Radsportler aus Sachsen und Brandenburg haben beim 12. Finsterwalder Querfeldeinpreis um die Landesmeistertitel im Cyclo-Cross gekämpft. Auf einem verwinkelten sowie mit kurzen Anstiegen und Abfahrten versehenen 2,5-Kilometer-Rundkurs überzeugten auch die Starter des RSV 54 Venusberg. Obwohl vier von ihnen das Podest erklommen, durfte nur einer... Radsportler aus Sachsen und Brandenburg haben beim 12. Finsterwalder Querfeldeinpreis um die Landesmeistertitel im Cyclo-Cross gekämpft. Auf einem verwinkelten sowie mit kurzen Anstiegen und Abfahrten versehenen 2,5-Kilometer-Rundkurs überzeugten auch die Starter des RSV 54 Venusberg. Obwohl vier von ihnen das Podest erklommen, durfte nur einer...