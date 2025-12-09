Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Durfte wieder jubeln: Toni Albrecht.
Durfte wieder jubeln: Toni Albrecht. Bild: Klaus Fischer
Durfte wieder jubeln: Toni Albrecht.
Durfte wieder jubeln: Toni Albrecht. Bild: Klaus Fischer
Zschopau
Trotz vier Podestplätzen: Nur ein Erzgebirger darf bei der Landesmeisterschaft im Cyclo-Cross jubeln
Von Klaus Fischer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 12. Finsterwalder Querfeldeinpreis waren vier Venusberger Radsportler ganz vorn dabei. Ein Versäumnis im Vorfeld wirkte sich jedoch negativ auf die Meisterschaftswertung aus.

Radsportler aus Sachsen und Brandenburg haben beim 12. Finsterwalder Querfeldeinpreis um die Landesmeistertitel im Cyclo-Cross gekämpft. Auf einem verwinkelten sowie mit kurzen Anstiegen und Abfahrten versehenen 2,5-Kilometer-Rundkurs überzeugten auch die Starter des RSV 54 Venusberg. Obwohl vier von ihnen das Podest erklommen, durfte nur einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
04.11.2025
2 min.
Radsport: Cross-Spezialisten aus dem Erzgebirge freuen sich über Weltcup-Punkte
Mit seinem 6. Platz erreichte Jan Prell (rechts) das beste Venusberger Ergebnis.
Das Rennen am Chemnitzer Sportforum war diesmal außergewöhnlich stark besetzt. Trotz der internationalen Konkurrenz mischten einige Starter des RSV 54 Venusberg ganz vorn mit.
Klaus Fischer
11.11.2025
3 min.
Cyclo-Cross-Bundesliga: Dieser Radsportler aus dem Erzgebirge dominiert die Junioren-Konkurrenz
Trotz der tollen Stimmung am Streckenrand nahm das Rennen in Erfurt für Toni Albrecht ein schmerzliches Ende.
Freud und Leid liegen beim RSV 54 Venusberg eng beieinander. Während sich ein Starter über Platz 1 in der nationalen Rennserie freut, wurde ein anderer durch einen folgenschweren Sturz ausgebremst.
Klaus Fischer
Mehr Artikel