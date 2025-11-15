Turn-Zwillinge aus dem Erzgebirge schweißt eine gemeinsame Leidenschaft zusammen

Aue
Leni und Ida Schmidt sind unzertrennlich. Nicht nur weil sie Geschwister sind. Auch ihr Hobby verbindet die beiden 13-Jährigen vom SV Schneeberg auf besondere Weise.
Mehr als sieben Jahre Leidenschaft, Nervenkitzel und Teamgeist: Leni und Ida Schmidt, zwei junge Turnerinnen des SV Schneeberg, sind unzertrennlich. Und das nicht nur, weil sie Zwillingsschwestern sind. Sie teilen mit dem Turnen auch eine große Sportleidenschaft. „Das machen wir ja jetzt schon unser ganzes Leben“, sagt Ida und betont: „Ein...
