Turnen: Erzgebirgerin schafft es auf die große Bühne

Als eine der besten Turnerinnen ihrer Altersklasse in Sachsen durfte Lucy Pampel vom SV Tanne Thalheim beim Bundespokal an die Geräte gehen – und überzeugte auf ganzer Linie. Nicht das einzige Erfolgserlebnis für den Verein.

Bundespokal der Landesturnverbände: Lucy Pampel startete in Markkleeberg beim Bundespokal der Landesturnverbände. Dort messen sich Auswahlmannschaften mit den besten LK-1-Turnerinnen des jeweiligen Bundeslandes in zwei Alterskategorien. Die Thalheimerin, begleitet von ihrer Trainerin Silke Eiser, wurde aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen... Bundespokal der Landesturnverbände: Lucy Pampel startete in Markkleeberg beim Bundespokal der Landesturnverbände. Dort messen sich Auswahlmannschaften mit den besten LK-1-Turnerinnen des jeweiligen Bundeslandes in zwei Alterskategorien. Die Thalheimerin, begleitet von ihrer Trainerin Silke Eiser, wurde aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen...