Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auftritt auf großer Bühne: Lucy Pampel startete beim Bundespokal der Landesturnverbände in Markleeberg. Mit ihrem Team erturnte sie Rang 6.
Auftritt auf großer Bühne: Lucy Pampel startete beim Bundespokal der Landesturnverbände in Markleeberg. Mit ihrem Team erturnte sie Rang 6. Bild: Tanne Thalheim/Turnen/Silke Eiser
Auftritt auf großer Bühne: Lucy Pampel startete beim Bundespokal der Landesturnverbände in Markleeberg. Mit ihrem Team erturnte sie Rang 6.
Auftritt auf großer Bühne: Lucy Pampel startete beim Bundespokal der Landesturnverbände in Markleeberg. Mit ihrem Team erturnte sie Rang 6. Bild: Tanne Thalheim/Turnen/Silke Eiser
Stollberg
Turnen: Erzgebirgerin schafft es auf die große Bühne
Von Sandra Häfner, Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als eine der besten Turnerinnen ihrer Altersklasse in Sachsen durfte Lucy Pampel vom SV Tanne Thalheim beim Bundespokal an die Geräte gehen – und überzeugte auf ganzer Linie. Nicht das einzige Erfolgserlebnis für den Verein.

Bundespokal der Landesturnverbände: Lucy Pampel startete in Markkleeberg beim Bundespokal der Landesturnverbände. Dort messen sich Auswahlmannschaften mit den besten LK-1-Turnerinnen des jeweiligen Bundeslandes in zwei Alterskategorien. Die Thalheimerin, begleitet von ihrer Trainerin Silke Eiser, wurde aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
23.09.2025
3 min.
Thalheimer Turnerinnen haben die 1. Landesliga im Visier
Greta Dorst steuerte mit ihren Auftritten wertvolle Punkte für das Teamkonto bei.
Nach dem zweiten Sieg im zweiten Wettkampf in der 2. Landesliga ist der Aufstieg ins Oberhaus nur noch Formsache. Auch bei den Mannschafts-Kreismeisterschaften lief es rund.
Jürgen Werner
02.12.2025
1 min.
Nach fünf Jahren Sperrung: B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf wird freigegeben
Nur noch bis Freitag ist die B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf noch gesperrt.
Gute Nachrichten: Der komplizierte Ausbau der Nadelöhr-Bundesstraße bei Augustusburg ist abgeschlossen.
Matthias Behrend
15.11.2025
3 min.
Turn-Zwillinge aus dem Erzgebirge schweißt eine gemeinsame Leidenschaft zusammen
Leni (l.) und Ida Schmidt sind Zwillingsschwestern und teilen mit dem Turnen eine große Leidenschaft.
Leni und Ida Schmidt sind unzertrennlich. Nicht nur weil sie Geschwister sind. Auch ihr Hobby verbindet die beiden 13-Jährigen vom SV Schneeberg auf besondere Weise.
Ralf Wendland
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel