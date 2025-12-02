Turnen: Erzgebirgerin schafft es auf die große Bühne

Stollberg
Als eine der besten Turnerinnen ihrer Altersklasse in Sachsen durfte Lucy Pampel vom SV Tanne Thalheim beim Bundespokal an die Geräte gehen – und überzeugte auf ganzer Linie. Nicht das einzige Erfolgserlebnis für den Verein.
Bundespokal der Landesturnverbände: Lucy Pampel startete in Markkleeberg beim Bundespokal der Landesturnverbände. Dort messen sich Auswahlmannschaften mit den besten LK-1-Turnerinnen des jeweiligen Bundeslandes in zwei Alterskategorien. Die Thalheimerin, begleitet von ihrer Trainerin Silke Eiser, wurde aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen...
